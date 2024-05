In bici per ricordare. Alfonsina Strada

Bilancio positivo nell’ultimo weekend per l’evento che il Comune ha dedicato ad Alfonsina Strada, la prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia. Sono state infatti accolte in città 10 cicliste "Alfonsine" che hanno affrontato una parte del percorso della tappa Perugia - Bologna che cento anni fa percorse Alfonsina. Sabato, in piazza Garibaldi, le "Alfonsine" hanno sottoposto le loro biciclette al rito della punzonatura, per poi guidare un corteo di bici d’epoca lungo un percorso, che le ha portate alla casa natale della ciclista castelfranchese. Domenica le sportive sono ripartite da Santa Sofia (FC) verso Terra del Sole, Faenza, Imola, Fossa Marza casa di Alfonsina e Castenaso (BO).