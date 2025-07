In bici travolto da un’auto, grave un 21enne

Un forte boato e rumore di lamiera. Erano circa le 18.30 quando, ieri pomeriggio, lungo via Meloni di Quartirolo, si è verificato un violento scontro tra una macchina, una Mini nera, e una bicicletta con in sella un ventenne di origine straniera. Ad avere la peggio è stato il giovane che, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice tre (massima gravità) in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara.

Secondo le prime ricostruzioni, la macchina guidata un 50enne carpigiano, stava procedendo lungo via Meloni di Quartirolo, da via Muratori in direzione via Carlo Marx. A livello dell’incrocio con via Cattaneo, si è verificato il violento impatto con la bicicletta che fuoriusciva dalla laterale: il ragazzo ha sbattuto contro la fiancata sinistra della Mini, come dimostrano gli evidenti segni sulla carrozzeria. Entrambi i finestrini sono esplosi, e, come raccontano alcuni testimoni, la bicicletta si sarebbe ‘incastrata’ nella ruota anteriore della macchina (bucata), per sbalzare poi il giovane contro il parabrezza, trascinando con sé anche lo specchietto retrovisore. La bicicletta stessa è volata all’indietro, a parecchi metri dalla macchina.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso che hanno prestato le prime cure al giovane ciclista, prima di accompagnarlo in elisoccorso. Illeso invece il conducente della Mini, peraltro, in stato di shock. Gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine sono giunti sul posto per effettuare tutti i rilievi ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, sempre intenso a quell’ora di punta in una arteria importante di via Carlo Marx. Lo scontro ha suscitato molto clamore nel quartiere, e in tanti si sono riservati in strada per capire cosa fosse successo.

Maria Silvia Cabri