In bicicletta sulla A22, fermato e sanzionato dalla polizia

Modena, 10 luglio 2023 – Ha percorso in bicicletta un chilometro e mezzo circa, dall'area di Servizio al casello, facendo lo slalom tra le auto ferme in coda. Una 'scorciatoia' che avrebbe potuto costargli la vita. L'insano gesto è stato commesso intorno alle 11 da un cittadino cinese, avvistato appunto mentre percorreva tranquillamente l'autostrada, l'A22 del Brennero in sella ad una bicicletta.

Il ciclista è stato subito 'immortalato' dalle telecamere del Coa di Trento che hanno segnalato quanto stava avvenendo all'altezza di Campogalliano agli agenti della sottosezione della polizia stradale di Modena Nord.

La pattuglia si è subito recata sul posto ed ha intercettato il ciclista cinese nei pressi del casello di Campogalliano appunto, raggiunto dall'uomo con l'intento di uscire dall'A22 dopo aver percorso il breve tratto. Pare che l'uomo si fosse immesso appunto in autostrada partendo dall'autogrill: non è chiaro il motivo del pericoloso gesto ma pare che l'intenzione dello straniero fosse quella di 'prendere una scorciatoia' per raggiungere appunto il casello autostradale.

Nei confronti dell'uomo è poi scattata una sanzione. Fortunatamente il traffico a quell'ora risultava rallentato, con code a tratti senza percorrenze ad alta velocità ma il comportamento dell'uomo avrebbe potuto essere causa di incidenti, anche con esiti infausti.

Ad intervenire sull'accaduto è Antonio Platis, capogruppo Forza Italia in Provincia a Modena. 'Lo straniero ha deciso di percorrere il tratto di autostrada, il tutto a fianco delle automobili che sfrecciavano nelle corsie dell'Autostrada del Brennero – afferma Platis – e sono subito partite numerose segnalazioni. Il fatto - racconta il capogruppo - si è verificato in mattinata e alle 11.15, grazie all'intervento della polstrada, l'uomo è stato accompagnato da una pattuglia al casello di Campogalliano. E' necessario dare un segnale forte - incalza Platis - che questo territorio non è terra di nessuno. Ci sono leggi da applicare e regole che vanno rispettate. Sempre. Quanti episodi analoghi si sono verificati sull'autostrada e quali sanzioni sono state elevate in questo caso e negli altri eventuali? Sono queste le domande poste in una interrogazione depositata oggi in Provincia, azionista della stessa società autostradale”.