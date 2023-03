Era la mattina del 20 gennaio del 2020 quando un commando di tre persone assaltò il portavalori della Coop Service, a ridosso del centro commerciale GrandEmilia. Ad essere prese di mira le due guardie giurate che avevano appena ritirato i soldi degli incassi delle attività: una attendeva all’interno del furgone mentre il collega era entrato a ritirare i sacchi con il denaro. Uscendo l’uomo si era trovato faccia a faccia con uno dei banditi che, dopo avergli puntato addosso un fucile, gli aveva strappato dalle mani i sacchi con il denaro contante. Ieri uno dei due banditi, un foggiano di 31 anni è stato condannato al termine del processo di primo grado, a 9 anni e 6 mesi di reclusione per rapina in concorso, detenzione illegale di armi, furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. I due, che dopo il violento colpo si erano dileguati con circa 150mila euro, erano stati arrestati dai carabinieri dopo certosine indagini. Uno dei due era pronto per partire in crociera.