’In buone mani’, Verolino è qualità

È una selezione artistica di qualità quella che offre la mostra ’In buone mani’, fino al 12 febbraio presso la galleria Antonio Verolino di piazza Roma: una trentina di opere dal secondo ‘900 a oggi che svolge una piacevole analisi del ’medium’ artistico. La curatrice Irene Biolchini ordina infatti in quattro sezioni molti dei principali protagonisti che a partire dalla Milano degli anni ’50 hanno calcato la scena artistica fino alle contemporanee esperienze. E così il visitatore può vedere alcuni accostamenti interessanti dei lavori firmati da accreditati e da più giovani autori, quali Bertozzi & Casoni, Rosanna Bianchi Piccoli, Enzo Cucchi, Alberto Gianfreda, Fausto Melotti, Davide Monaldi, Gio Ponti, Alessandro Roma, Andrea Salvatori, Ettore Sottsass che hanno realizzato dipinti, sculture, ceramiche capaci di comporre "un percorso a volte ancora sotto traccia e non sempre riconosciuto e inserito nelle storie del contemporaneo. Una traiettoria che mette in luce ricerche a lungo rimaste silenziose o entrate nella scena mainstream recentemente" come spiega la curatrice. Tante le sorprese nelle sezioni, a partire da ’Miracolo a Milano. Ripensare la ceramica’ che analizza la rinascita del materiale ceramico attraverso Ponti, Melotti, Sottsass e Bianchi Piccoli. Orari: lun-sab 10-19.

Stefano Luppi