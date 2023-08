In cammino con i loro asinelli Carlo ed Helena accolti a Montese

Sono partiti a piedi quattro mesi fa da Pontremoli, in Toscana, diretti nella vicina provincia di Arezzo, in compagnia dei loro due asini e del cane. L’insolito gruppetto è composto da Carlo, da sua moglie Helena, da Toni, l’asino grigio, da Aurora, l’asina bianca, e da Amafola, la cagnolina pugliese. Da quattro giorni sono sull’Appennino modenese e bolognese, hanno attraversato parte del territorio di Pavullo e di quello di montesino. Sono arrivati ieri mattina a Montese, dopo aver trascorso la notte in un vecchio mulino. Sono stati salutati da montesini e villeggianti durante la loro breve sosta nella piazzetta di fronte al municipio, prima di proseguire verso il bolognese, con tappa a Pietracolora di Gaggio Montano, passando da Sassomolare di Castel d’Aiano. Non hanno scelto la strada più breve per compiere l’itinerario Pontremoli – Arezzo, località che distano circa 250 chilometri. Hanno compiuto varianti significative spingendosi fino al Piemonte e a Cremona. "Noi – hanno raccontato – non percorriamo la strada più breve, cerchiamo le persone e un ritmo più lento nella frenesia quotidiana. Gli asini rallentano il nostro incedere, aprono le porte, le case delle persone. Riceviamo accoglienza ogni giorno, in ogni luogo". Non sono infatti interessati a strutture ricettive o a ristoranti Helena e Carlo. Confidano nell’ospitalità di chi incontrano lungo il cammino. Non è una vacanza quella che stanno vivendo questi girovaghi "ma è il nostro mestiere portare gli asini dove ci sono persone e farle sorridere, poter conversare con loro, ascoltarle. Noi ascoltiamo tutti. Siamo on the road dal 2016. Abbiamo camminato anche dall’Italia alla Svezia e ritorno, oltre 10 mila chilometri". Walter Bellisi