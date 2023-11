In campo contro la violenza: "Dobbiamo liberare la società da comportamenti tossici"

E’ stata inaugurata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’opera – una scarpa da donna di colore rosso – che Confcommercio ha fatto realizzare dall’artigiano modenese Fabio Po per testimoniare la propria adesione alla Giornata contro la violenza sulle donne. "Modena, con la sua storia e con i suoi valori, –ha commentato Muzzarelli – è stata e sarà sempre dalla parte delle donne. Ed è la parte giusta, senza se e senza ma: contro i femminicidi; contro ogni fenomeno di violenza fisica e psicologica, nelle famiglie e sui luoghi di lavoro, di sport, di socialità e comunità. La mobilitazione delle donne, di tante studentesse delle scuole e dell’università, ci dà fiducia. Ringrazio Confcommercio per l’opera di alto valore simbolico". "La violenza sulle donne - gli ha fatto eco Claudia Prati, vicepresidente di Confcommercio e presidente del Gruppo Terziario Donna – è un problema culturale e sociale, di cui dobbiamo farci carico: ci piace pensare che la nostra opera farà riflettere ogni giorno chiunque ci passerà davanti, sulla necessità di liberare la nostra società della cultura tossica su cui si fonda la violenza maschile sulle donne; una cultura che può essere cambiata solo con un collettivo sforzo di educazione degli uomini al rispetto, a relazioni sane e non drammaticamente possessive e violente".

Anche Cna scende in campo e lo fa impegnandosi a promuovere una maggiore dignità professionale per le donne e la riduzione della violenza di genere, in particolare quella nel mondo del lavoro. Lunedì alle 17, nella sede di via Malavolti 27, sarà inaugurata una nuova panchina rossa così da dare un simbolo tangibile di solidarietà e impegno attivo nella lotta contro la violenza di genere. "Questa installazione non è solo un gesto simbolico, ma anche un invito alla riflessione e un punto di sostegno per le donne che hanno subito violenza, nonché per chiunque desideri contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso".

Lapam, per voce di Rita Cavalieri, presidente Gruppo Donne Lapam Confartigianato, sostiene con forza la campagna promossa a livello nazionale da Confartigianato: "Accanto alle donne, sempre. Oggi più che mai. Le nostre imprese devono essere anche laboratorio di educazione al rispetto dei diritti e della dignità delle donne, attraverso il lavoro come strumento di realizzazione personale, di indipendenza economica e di emancipazione sociale. È indispensabile investire sull’occupazione delle donne, in particolare sostenendo l’imprenditorialità femminile e quella giovanile, sia nelle fasi di avvio dell’azienda che nel passaggio generazionale".