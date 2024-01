"In campo per una politica sana"

Cappotto cammello su cui risaltava la spilletta appositamente creata per il lancio della campagna elettorale e al suo fianco sorridente Martina, la compagna in dolce attesa. Varie centinaia di persone hanno partecipato ieri sera all’evento che ha aperto ufficialmente la campagna per le primarie di Riccardo Righi, quale candidato sindaco della coalizione di Centro sinistra alle primarie del 3 marzo. Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, non ha nascosto una certa emozione, ribadendo il suo amore "per la politica sana, generosa e costruita collettivamente, che pone al centro la competenza e sia proiettata verso il futuro", esprimendo la convinzione "che la politica, con la P maiuscola, debba cercare ciò che è giusto per la comunità, mettendosi al suo servizio in modo utile. Sono già un privilegiato della politica, ho l’onore di poter rappresentare l’intera città. Sta ora alla nostra comunità politica, mai così ampia, decidere in che ruolo mi vuole in futuro". Un’atmosfera di festa, volti sorridenti, amici nuovi e di vecchia data, qualcuno anche visibilmente emozionato: "Conosco Riccardo da tanti anni – ha affermato Valeria, docente in un istituto superiore – e ho sempre sperato che volesse fare questo passo. Carpi ha bisogno di uno come lui". Tra strette di mani e abbracci, Righi ha ribadito la motivazione della sua candidatura: "Sento sia il momento di dare tutto quello che ho per la mia comunità, sono pronto, ho l’energia che serve, ho fatto tesoro dell’esperienza, io ci sono", confermando, in merito alla raccolta firme, che "sono già oltre 200, e ne raccoglieremo molte altre ancora; la firma su quel foglio vale moltissimo: è un gesto di stima che mi onora, ma è molto di più, è un impegno preso per Carpi ben oltre le primarie. Tornerò nei luoghi della nostra gente a chiedere questo impegno, si parla di democrazia ma anche di guardarsi negli occhi. Appena possibile comunicherò un elenco di luoghi e momenti in cui chiunque potrà ‘mettermi alla prova’. La mia è una candidatura corale alle primarie della nostra comunità politica".

Maria Silvia Cabri