In campo ricordando la Siciliano

C’è un che di romantico, di nostalgico, e di doloroso rimpianto, nell’odierno esordio casalingo del Volley Modena, alle 17 per la 2^ di A2 femminile di pallavolo: il volley femminile cittadino riparte proprio dove tutto era finito, al PalaPanini a fine marzo del 2005, ed anche se probabilmente sarà solo per questa gara, prima di approdare definitivamente al PalaMadiba, sarò bello ritrovarsi in questo luogo dopo vent’anni.

Rimpianto. A rendere il momento un po’ più doloroso, il girarsi e non vedere più tanti personaggi che in quegli anni sostennero letteralmente di peso, il volley femminile, da Franco Iotti, a Villiam Bellei, al povero Lobietti che allora sedeva sulla panchina gialloblù, fino a Barbara Siciliano, prematuramente scomparsa in estate, e doverosamente ricordata oggi in una cerimonia molto sentita dai tifosi, e dalle sue ex compagne di tante avventure, che hanno chiesto ed ottenuto dalla società di ritirare la sua maglia numero 15. Barbara Fontanesi, e tante altre ex-gialloblù, si sono molto spese per questo momento di ricordo, al quale anche il Comune ha voluto dare il giusto risalto, concedendo per questa partita il PalaPanini: ci sarà Simone, marito della Siciliano, e papà di due ragazze che, come la mamma, non potevano non appassionarsi al volley. Mentre sui mega schermo scorreranno immagini della "Sici", Ermanno Montanini, dirigente di quei tempi, la Fontanesi, ed altre ex ricorderanno la giocatrice ligure diventata "grande", sia umanamente che tecnicamente a Modena, prima del ritiro e della consegna della maglia numero 15, che concluderà il ricordo.

Difficile. Il calendario impietoso non aiuta, perché dopo la complicata trasferta di Talmassons, oggi al Volley Modena tocca un’altra squadra molto accreditata, la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che per l’ennesima volta tenta il ritorno in A1. Il club lombardo ha completamente rifatto la squadra che l’anno scorso aveva chiuso al sesto posto la Poule Promozione: in regia c’è la mirandolese Vittoria Piani in diagonale con l’americana Vernon, Michieletto ed Amoruso la prolifica linea delle schiacciatrici, Modestino e l’esperta Olivotto al centro, con Bea Parrocchiale come libero, un lusso per la categoria.

Crescere. Biagio Marone non dovrebbe discostarsi molto dal sestetto visto a Latisana, con Fiore sempre al posto della Nonnati, Marinucci e Gerosa al centro, Visentin e Fusco alla mano, con Righi libera di fare miracoli in difesa: tecnicamente non è la partita da cui sperar di cavar punti, ma almeno un set, e una prova convincente, quello sì può provare a puntare.