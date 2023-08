In cella la ladra degli anziani Fingeva di essere una parente e li derubava con un abbraccio

Per anni ha derubato gli anziani, con furti commessi tra la provincia di Reggio Emilia, dove vive, Modena e anche Parma. Reati commessi con tecniche ormai ben note, come il sistema dell’abbraccio "galeotto" per sfilare portafogli dalle tasche, orologi o catenine. In alcuni casi ha fatto visite a domicilio ai pensionati, spacciandosi per una conoscente o lontana parente, per arraffare denaro ed oggetti preziosi approfittando di un istante di distrazione del padrone di casa. Per una donna di 52 anni, che abita a Bibbiano, è scattato il provvedimento di carcerazione – eseguito dai carabinieri – per scontare un residuo di pena detentiva pari a 4 anni, 4 mesi e 12 giorni di reclusione. La donna, salvo ulteriori condanne, dovrebbe tornare in libertà nel dicembre del 2027.

La ’specialista’ dei furti agli anziani ha agito tra il 2006 e il 2012; nel Modenese, in particolare, risulta aver colpito nel 2011 e nel 2012 derubando anziani con la tecnica dell’abbraccio.

In due casi il furto si è trasformato in rapina impropria avendo la ladra aggredito la vittima.

Risulta, infatti, che a Montecchio (Reggio) si è introdotta nella casa di un’anziana col pretesto di fare un regalo al marito: carpita la sua fiducia, insieme a un complice l’ha distratta per svuotare la cassaforte impossessandosi dei ricordi di una vita. Una volta scoperta dalla pensionata, aveva poi reagito con violenza per assicurarsi la fuga.

La 52enne ha beneficiato dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, ora sostituito dalla carcerazione per una nuova condanna diventata esecutiva (in totale oltre 10 anni di reclusione accumulati per vari reati, ne restano appunto 4 da scontare). Non solo furti e rapine nel ’curriculum’ criminale della 52enne ma anche condanne per false dichiarazioni sulla sua identità (un episodio a Modena nel 2011) e per l’inosservanza di un provvedimento di sorveglianza speciale.