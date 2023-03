In cella un 19enne per l’assalto in tabaccheria Ma non si fermano le rapine nei supermercati

Nello stesso giorno in cui è stata commessa un’altra, ennesima, rapina ai danni di un supermercato, l’In’s a Novi, la Procura ha fatto sapere che, nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha fermato un 19enne senegalese, poiché ritenuto colpevole dell’assalto ai danni della tabaccheria ‘Samarcanda’ di via Ugo La Malfa. Quella mattina due uomini sono entrati in tabaccheria e, puntando una pistola giocattolo alla tempia del titolare Luciano Saltini, hanno sottratto dei ’Gratta&Vinci’, qualche pacchetto di sigarette e denaro contante per un valore di circa 1.200 euro. I due si sono poi dati alla fuga scappando per le vie limitrofe agevolati da un terzo complice che fungeva da ’palo’. Il senegalese indagato, dopo essersi disfatto degli indumenti e della pistola giocattolo, è stato rintracciato a Carpi, con parte del denaro e di un pacco di sigarette della stessa marca di quelle rubate, e poi portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo. E’ caccia ai complici.

Nel frattempo, però, non si fermano le rapine a mano armata ai danni dei supermercati: l’ultimo caso, in ordine cronologico, si è verificato ieri ai danni dell’In’s che si trova in via Ponte Catena a Novi. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 14, un uomo è entrato nel supermercato con un cappello in testa e una mascherina chirurgica a coprirgli il volto. Il malvivente si è diretto dritto alle casse dove, armato di un coltellino, ha intimato alla commessa di consegnargli il denaro, per poi allontanarsi a piedi. Il sindaco di Novi, Enrico Diacci, esprime "vicinanza e solidarietà a tutto il personale del punto vendita e a coloro che stavano facendo la spesa in quel momento. La situazione è grave ma fortunatamente nessuno si è fatto male".

Sempre restando in zona, nel primo pomeriggio di mercoledì, un uomo con volto coperto e un coltellino in mano, ha minacciato una cassiera del supermercato Penny di Correggio, per farsi consegnare il contante in cassa (circa 300 euro). Un copione identico a quello seguito nei recenti colpi messi a segno a Carpi: una settimana fa al Conad di via Galilei, sabato scorso al Sigma di via Cuneo e lunedì all’MD di Cibeno. Quarto colpo nei market delle Terre d’Argine, quinto se includiamo anche Correggio. C’è un rapinatore seriale che prende di mira i supermercati?

Il sindaco Alberto Bellelli ha scritto al Prefetto, chiedendo di "convocare con urgenza un Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza, per fare il punto sulla situazione che vive Carpi e adottare le misure necessarie a contrastare la criminalità e rassicurare la popolazione".

Maria Silvia Cabri