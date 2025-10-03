In centinaia nelle piazze: "Dobbiamo farci sentire . Non si può restare indifferenti"

Giovani, famiglie, bambini, studenti e lavoratori, associazioni ma anche tanti semplici cittadini. Erano oltre trecento le persone scese in piazza Matteotti per manifestare a favore della Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele e contro il Genocidio in atto. ‘Si, è genocidio’ citavano i manifesti appoggiati a terra, con numerose foto di uomini, donne e bambini straziati dal conflitto, affamati, feriti, morti. ‘No violenza ma solidarietà pacifica - hanno sottolineato al ‘canto’: Palestina Libera, blocchiamo il paese’ - in vista dello sciopero di oggi.

"Siamo quattro lavoratrici e abbiamo deciso di essere presenti perché crediamo di condividere la nostra posizione nella parte giusta della storia e crediamo che il diritto umanitario sia superiore a quello internazionale – affermano – Valicare le acque per rispettare i diritti umani è importante. Stasera saremo presenti anche al sit in a Vignola: siamo qua perchéci sta a cuore la vicenda. Chiudere gli occhi dinanzi a quanto sta accadendo, con un Governo che cerca di non guardare non è accettabile: sono lontani ma vicini a noi, sono persone come noi e nel 2025 era per noi impensabile Arrivare ad una situazione del genere, drammatica e disumana".

"È giusto manifestare – continua Leonardo – è un nostro diritto e dovere e dovremmo essere molti di più. La presenza dei cittadini conta tanto: ma è come per andare a votare; tanti pensano che restando sul divano le cose si risolvano da sole".

E mentre la bandiera della Federazione giovani comunisti sventolava in piazza, il coro ha gridato: ‘Blocchiamo il paese, Palestina libera’. "Hanno distrutto tutto ma loro sono ancora lì, perché vogliono tornare a casa loro - hanno aggiunto. Ci sono fior fior di intellettuali, medici: ecco perché la Palestina è stata decimata". Un gruppo di amici aggiunge: "Siamo qua per dare la nostra partecipazione all’evento, per dimostrare che ci siamo a fronte di quello che sta accadendo - afferma Luca. Isabella aggiunge: "Ho voluto essere qua per mostrare la mia solidarietà; ci dobbiamo Muovere in qualche modo quindi: eccoci qua". "Sono venuto per dimostrare la mia solidarietà al popolo Palestinese - commenta ancora Dario, lavoratore. A discapito dello stipendio sarò presente anche domani (oggi) e non per fare un week end lungo: è un gesto di consapevolezza".

Dopo il presidio in piazza Matteotti i manifestanti hanno raggiunto il Policlinico per unirsi al flash mob indetto dai sanitari: Luci sulla Palestina, cento ospedali per Gaza. La manifestazione si è svolta pacificamente, sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine.

Anche a Carpi, ieri nel tardo pomeriggio oltre 400 persone si sono riunite davanti alla stazione dei treni per manifestare. "È giusto essere qui perché da decenni il popolo palestinese è vittima di un genocidio", hanno affermato i portavoce del presidio. Con riferimento allo sciopero generale indetto per oggi e dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia, i manifestanti hanno affermato: "E’ giusto bloccare tutto e lo sciopero non è illegittimo, ci sono già le risposte da parte dei sindacati Si Cobas che l’ha indetto per tempo e anche la Cgil è uscita con un comunicato. Lo sciopero ci sarà e cercheremo di bloccare tutto".