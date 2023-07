In cento alla Gmg di Lisbona

Da martedì fino a domenica si terrà a Lisbona la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù (Gmg). La Diocesi di Carpi sarà presente con 42 partecipanti delle parrocchie di Sant’Agata Cibeno, Cattedrale, Fossoli, Budrione, Concordia, San Possidonio e San Martino Spino, insieme al responsabile della Pastorale giovanile diocesana, Simone Ghelfi, e a don Germain Kitcho, parroco di San Martino Spino. Agli eventi principali a Lisbona presieduti da Papa Francesco (la cerimonia di accoglienza e la messa conclusiva), da giovedì a domenica, prenderà parte anche l’Agesci con il Clan Carpi 1 (parrocchia della Cattedrale) e il Clan Carpi 4 (parrocchia di Quartirolo), per un totale di oltre un centinaio di giovani della Diocesi di Carpi. Anche il vescovo Erio Castellucci parteciperà alla Gmg, nell’ambito della delegazione della Conferenza Episcopale Italiana, di cui è vicepresidente per l’Italia settentrionale. I gruppi parrocchiali che andranno a Lisbona, così come gli scout, hanno vissuto un’intensa preparazione lungo l’anno pastorale 2022-2023. Hanno inoltre ricevuto il ‘mandato’ come pellegrini della Gmg dalle rispettive parrocchie. Su notiziecarpi.it sarà possibile seguire il ‘Diario della Gmg’, il racconto quotidiano direttamente dalla voce dei ragazzi della Diocesi.