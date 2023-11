"In cento hanno marciato per la pace"

Domenica scorsa un centinaio di persone si sono ritrovate su un tratto del "Cammino dell’Unione", nel territorio di Zocca, per una marcia della pace organizzata dal vignolese Giuseppe "Leo" Leonelli. L’iniziativa è stata ideata "per esprimere la necessità di porre fine ai conflitti che stanno pericolosamente segnando il presente e il futuro del mondo. Anche se per ora non siamo toccati da azioni belliche – ha spiegato Leonelli – lo potremmo essere all’improvviso". La marcia si è poi conclusa al municipio di Zocca, con l’intervento del sindaco Federico Ropa e letture di testi sulla brutalità e l’inutilità della guerra. Curiosità: il corteo è arrivato in paese cantando la canzone di Gianni Morandi "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones...".

m.ped.