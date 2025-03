In centro canoni alti: trilocali da 900 euro

Come si muove nel frattempo il mercato degli affitti – a medio-lungo termine – in città e in provincia? Nel cuore della città, gli affitti sono tra i più elevati. Un monolocale si affitta a circa 600 euro, un bilocale a 700 euro e un trilocale può arrivare a 900 euro. Il fascino del centro storico e la vicinanza ai principali servizi e attrazioni rendono questa zona molto richiesta. Le zone semicentrali, come ad esempio Sant’Agnese e Morane, presentano prezzi più contenuti. Qui, i monolocali non sono sempre disponibili, ma i bilocali si aggirano intorno ai 600-650 euro, mentre i trilocali arrivano a 750 euro. Le periferie di Modena, come Baggiovara, la Periferia Sud-Est e altre aree più lontane dal centro, offrono soluzioni più economiche. In queste zone, un monolocale può costare intorno ai 450 euro, un bilocale a 600 euro e un trilocale a 700-800 euro, rendendo queste aree particolarmente adatte a chi cerca affitti più abbordabili.

Tra i centri più importanti della provincia, Carpi e Sassuolo vedono una forte domanda di affitti. A Carpi, i prezzi oscillano tra i 450 e i 700 euro per un trilocale, con il centro che tende ad essere più costoso. Sassuolo, invece, ha prezzi che vanno dai 600 euro per i bilocali fino a 900 euro per i trilocali nel centro, con le periferie che offrono affitti più bassi, intorno ai 500-600 euro. A Castelfranco i prezzi degli affitti variano tra il centro e le frazioni. Nel centro, i monolocali e bilocali sono affittati a circa 450-600 euro, mentre nelle frazioni e nelle zone più periferiche, i trilocali scendono fino a 600-650 euro, con alcuni quartieri come Gaggio e Manzolino che presentano affitti un po’ più bassi. A Formigine i monolocali vanno dai 450 euro, i bilocali a 550 euro e i trilocali possono arrivare a 800 euro. Nelle zone più periferiche, i prezzi sono leggermente inferiori, ma rimangono comunque competitivi rispetto ad altre aree della provincia. In località come Mirandola, Pavullo nel Frignano, Vignola e Soliera, i prezzi sono generalmente più bassi, con monolocali che si aggirano intorno ai 350-450 euro, e i trilocali che difficilmente superano i 650-700 euro.

Ottavia Firmani