"In centro dilaga il degrado"

Fratelli d’Italia ha presentato ieri un’interpellanza relativa a sporcizia e incuria in centro storico: "Sono tante le segnalazioni che ci arrivano da parte dei cittadini relative ad una situazione di sporcizia diffusa nel centro storico – afferma Federica Boccaletti, consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e prima firmataria dell’interpellanza –. In particolare, le maggiori criticità riguardano i marciapiedi davanti a edifici e aree pubbliche, così come lo sporco si riscontra sulle piste ciclabili, in corrispondenza di cantieri, fioriere e panchine, ma anche sotto i portici della piazza e dei corsi, dove, all’odore di urina e alle deiezioni dei cani, non opportunamente raccolte dai proprietari degli animali, spesso si aggiunge il guano degli uccelli che si accumula ai piedi delle colonne. Una situazione di incuria – prosegue Boccaletti – che va a colpire quella che dovrebbe essere la vetrina della nostra città, compromettendone il decoro". "Per questa ragione – spiega la consigliera comunale – abbiamo presentato un’interpellanza per chiedere a chi l’Amministrazione comunale abbia affidato il servizio di pulizia e di lavaggio dei portici e delle aree del centro storico interessate da tale stato di sporcizia, quali siano le modalità e la frequenza del servizio e i costi a carico del Comune. Inoltre – conclude Boccaletti – con l’interpellanza chiediamo se si intenda richiedere di incrementare la pulizia".