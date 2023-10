In centro torna Sciocolà. Omaggio alla musica con la scultura del Kom

Il 27, il 28 e il 29 ottobre meglio non prendere impegni: torna a Modena Sciocola’, il Festival del cioccolato. Via Emilia Centro, corso Duomo, piazza Matteotti, pazza Mazzini, piazza Torre e piazza Grande saranno invase dal cioccolato tra disfide(?), showcooking, degustazioni, incontri gastronomico-culturali, presentazioni di libri, laboratori per bambini e spettacoli. E non mancheranno i grandi appuntamenti che fanno di Sciocola’ un evento imperdibile come le maxi sculture di cioccolato e le due fabbriche del cioccolato. "La manifestazione – precisa il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – è ormai un classico dell’autunno modenese. Si riparte da due certezze: la bellezza del centro storico ed il successo di ogni edizione di Sciocola’, che ha visto progressivamente aumentare gli espositori, gli eventi ed i visitatori. Celebriamo una delizia come il cioccolato e lo faremo alla nostra maniera: valorizzando Modena e unendo all’enogastronomia cultura e creatività". "Modenesi e turisti - aggiunge l’assessora Ludovica Carla Ferrari - troveranno un centro storico bellissimo e sempre più vivo. L’autunno sta diventando una stagione di punta per il turismo modenese che cresce, con turisti da sempre più paesi e che a volte prolungano la permanenza affascinati dalla nostra cultura, quella enogastronomica per prima". Tema dell’edizione 2023: la musica. Dalle degustazioni con accompagnamento musicale alle maxi-sculture, fino a un’opera unica nel suo genere come la riproduzione di Vasco Rossi interamente realizzata in cioccolato. È stato inoltre istituito un nuovo premio in memoria del grande pasticciere e cioccolatiere carpigiano Pietro Piccagliani.

"È la miglior cosa da fare - spiega Marisa Tognarelli, rappresentante di Acai e che ha voluto istituirlo - per onorare la memoria di un gran cioccolatiere. Sapeva creare qualsiasi cosa nel modo più semplice. Oltre che un grande amico, dava un grande aiuto con i suoi consigli. Questo premio verrà devoluto ad un giovane uomo, o donna, che si siano distinti nel mondo del cioccolato, per incentivarli e farli crescere in questo percorso. Quest’anno verrà dato a PierPaolo Pelli di Rimini". La manifestazione è a ingresso gratuito, promossa da Cna Modena, organizzata da Sgp Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e patrocinata dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Camera di commercio di Modena. "La Camera di commercio di Modena - sottolinea Giuseppe Molinari, presidente della Camera di commercio - anche quest’anno sostiene un’iniziativa che riesce ad attrarre in città personalità di alto livello, sia per capacità artigianale che imprenditoriale, in grado di promuovere l’economia sul territorio e di animare i tanti modenesi e i turisti che scelgono di recarsi a Modena". Un evento imperdibile, sono i numeri delle scorse edizioni a parlare: 50 tonnellate di cioccolato venduto, oltre 100 espositori ed eventi e 130mila visitatori per la kermesse più dolce dell’anno.