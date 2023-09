In centro torna Stuzzicagente . Menù personalizzati e sorprese durante la maratona del gusto

Dal punto di vista antropologico si può forse considerazione l’atto di cibarsi dell’essere umano come un atto "culturale" ossia una operazione che a differenza della medesima compiuta dagli altri animali aggiunge al gesto materiale spunti riflessivi. Ecco allora che a Modena Stuzzicagente - manifestazione del centro storico che ormai ha superato le trenta edizioni tra i momenti primaverile e autunnale - è un chiaro esempio di tutto ciò. L’evento curato da Modenamoremio che si svolgerà il primo ottobre dalle 18 alle 22 coinvolge 16 attività commerciali del centro e permette, appunto, ai partecipanti non solo di sfamarsi con i nostro prodotti di eccellenza, ma di farlo passeggiando tra i monumenti storici di un centro città oggi vero e proprio salotto.

Al netto, ovviamente, di qualche "caduta" di decoro dettata dal tema del porta a porta che comunque in questa parte di città pare funzionare meglio che altrove. Ieri l’associazione del centro storico Modenamoremio ha presentato la manifestazione che si avvale di numerosi partner, dal Comune alla Camera di Commercio alla Bper e PiacereModena: "Alla sedicesima edizione di Stuzzicagente Autunno - spiegano Mario Bugani e Maria Carafoli, rispettivamente presidente e direttore della associazione dei commercianti - attendiamo ancora migliaia di persone tra cittadini e turisti. Continuiamo, dopo due anni, a proporre i gettoni come moneta ufficiale per acquistare i prodotti nei vari locali perché così è più facile e comodo. La prevendita dei gettoni è partita sul sito modenamoremio.it e presso la sede di via Selmi 52 o Dischinpiazza di via Castellaro, ma li venderemo anche il giorno della manifestazione coinvolgendo così meglio i turisti. Ricordiamo che passeggiando tra piazza Grande, piazza XX Settembre, via Emilia, corso Canalchiaro e Calle di Luca ciascun visitatore potrà decidere il proprio percorso selezionando i piatti in base ai propri gusti". Ricordiamo che ogni gettone costa due euro e che mediamente per ogni locale ne servono uno o due per avere una tigella, un aperitivo, un bicchiere di vino, un trancio di pizza gourmet, una birra piccola, una frittella di riso e molto altro. Non vanno dimenticate le tre giurie votanti: quella popolare con relativa scheda di valutazione, quella di qualità composta dagli esperti Luca Bonacini, giornalista travel-food-wine-wellness, Luca Clò del ristorante "Europa 92" e il Maestro del Panino Daniele Reponi.

La terza giuria è quella formata dai rappresentanti della app "Too Good to go" che decreterà il locale più attento alla lotta contro lo spreco alimentare. Bonacini ha svolto una relazione storica sul cibo modenese: lo sapevate che il boxeur Primo Carnera andava al Fantino e Totò quando venne a Modena volle cibarsi di tortellini e lambrusco? Chiudono gli assessore Andrea Bosi e Ludovica Ferrari: "Queste occasioni servono ad ammirare la bellezza del nostro centro in un momento di ampia crescita turistica ed è anche una vetrina per i nostri commercianti, dunque c’è un importante lato anche economico".