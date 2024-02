In centro un nuovo defibrillatore: "È stato donato dalla Boxe locale"

Un nuovo defibrillatore, il quindicesimo, va arricchire l’impegno del Comune di Cavezzo sul fronte della prevenzione dei rischi cardiologici. Un altro defibrillatore, infatti, è ora attivo al civico 3 di via Medaglie d’oro Kruger Gavioli. Il dispositivo salvavita, acquistato dalla associazione sportiva "Boxe Cavezzo Maestro Sergio Gentilini", è stato montato in una teca esterna davanti ai locali della palestra. La scelta è testimonianza di grande sensibilità e lodevole lungimiranza da parte dei responsabili del gruppo sportivo che hanno ritenuto giusto renderne possibile l’utilizzo, a tutti coloro che ne avessero necessità a fronte di una emergenza cardiaca. "Un gesto di grande attenzione e dall’alto valore simbolico, – commenta la sindaca Lisa Luppi – a favore di tutta la comunità. Anche questo defibrillatore, come tutti gli altri Dae (defibrillatori automatici e semiautomatici esterni) gestiti dal Progetto Defibrillatori Cavezzo odv è stato messo in rete e censito dal sistema 118 Regione Emilia-Romagna". Dei 15 defibrillatori a disposizione nel territorio comunale, 12 sono montati in teche esterne accessibili H24, 3 sono collocati all’interno di strutture.

al.b.