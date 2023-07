In cinquemila al festival Fiorachella

Il festival musicale Fiorachella è stato davvero un grande successo: lo scorso venerdì e lo scorso sabato, al parco di Villa Pace a Fiorano Modenese, ha infatti preso corpo infatti la quarta edizione della manifestazione, partecipata da più di 5 mila persone nella somma di entrambe le date. Oltre alla peculiare proposta artistica, con musicisti della scena indipendente e alternativa di particolare clamore – quali Ibisco, Legno, Miglio o Cmqmartina – i volontari di Fiorano Free Music con la collaborazione di Radio Antenna 1 hanno offerto davvero un bel momento di condivisione e divertimento. "Quando l’amministrazione comunale – afferma il sindaco Francesco Tosi – collabora con giovani volenterosi e creativi sostenendone iniziative pubbliche è sempre una gran bella cosa". "Siamo davvero contenti – commenta Simone Zocchi, ideatore della manifestazione – perché sono stati due giorni emozionanti per noi organizzatori, per il pubblico e per gli stessi artisti. Credo sia questo uno dei piccoli segreti del Fiorachella, la genuinità".