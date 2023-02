"In città 1500 cantieri a rischio blocco Fine della riqualificazione energetica"

"Ci sono conseguenze economiche per famiglie e imprese: rischiamo il blocco di oltre 1.500 cantieri solo in città". A lanciare l’allarme è l’assessore all’Urbanistica Vandelli che in queste ore sta facendo il punto su quali potrebbero essere le ricadute sull’economia cittadina del provvedimento del governo che ha cancellato lo sconto in fattura e la cedibilità dei crediti d’imposta legati al Superbonus e ai bonus edilizi. "A Modena – sottolinea Vandelli – sono 1500 infatti a fine 2022 le cosiddette Cilas, le pratiche edilizie speciali per il Superbonus. È un colpo durissimo a livello economico e il governo, se ritiene impraticabile la cessione dei crediti d’imposta, deve trovare altre soluzioni concrete per evitare di cancellare migliaia di posti di lavoro e creare danni enormi al sistema delle imprese, soprattutto le più piccole".

Ma l’assenza di soluzione, secondo l’assessore, "peserà particolarmente sulle famiglie in povertà energetica per le quali il bonus rappresenta una reale misura redistributiva. I cantieri del Superbonus sono un elemento strategico per migliorare la sostenibilità delle nostre città. Due terzi del nostro patrimonio edilizio è in classe energetica inferiore alla F: interrompere questo processo di riqualificazione diffusa significa disincentivare gli interventi che concorrono al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni".

Gianpaolo Annese