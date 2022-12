"In città e in Appennino ancora pochi turisti Ma la neve è in arrivo..."

Si conclude l’anno delle riaperture, un 2022 che, dopo le restrizioni causate dal Covid ha finalmente rivisto Modena piena di turisti. Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi Emilia Romagna e di Modenatur, restituisce una fotografia dell’attuale situazione.

Con le festività, come sta andando il turismo in città?

"La situazione non è delle migliori, fino a metà gennaio la domanda è bassissima, ma è la norma. Di solito nel periodo natalizio le strutture ricettive di Modena sono al 20-25% di occupazione. A meno che non si facciano quegli eventi incredibili che, promossi bene, potrebbero dare soddisfazioni diverse, ma in questa fase non abbiamo molti turisti".

E per quanto riguarda l’Appennino?

"Ancora peggio, non c’è neanche la neve. Speriamo che a Capodanno, visto che italiani e modenesi danno sempre soddisfazione, le strutture si riempiano, anche perché dicono che la neve sia in arrivo. Comunque Sestola è pronta per ospitare, è tutto aperto. Certo, se nevicasse sarebbe meglio".

Com’è andata finora?

"Rispetto agli anni del Covid, sicuramente la situazione è migliorata: c’è lavoro e ci sono clienti. Ci penalizzano il caro bollette, i debiti contratti nel passato per poter tenere aperte le aziende. Speriamo che con il 2023 le cose cambino, è chiaro che se continuano ad aumentare le tasse, a creare dei problemi, non si va da nessuna parte. Le strutture ricettive hanno subito costi incalcolabili, per difendere aziende e posti di lavoro abbiamo dovuto fare sacrifici infiniti. Cercheremo di affrontare al meglio la stagione 2023, le prospettive sono positive, gli eventi ci saranno. Da agosto in poi comunque abbiamo visto un importante movimento in città, in periferia e in tutta la nostra provincia".

In cosa sperate per il 2023?

"Intanto di poter lavorare ancora come abbiamo fatto da agosto ai primi di dicembre, con tanti turisti. Poi che imposte e penalizzazioni vengano eliminate, non possiamo permetterci di continuare a pagare certe cifre. È tutto aumentato incredibilmente, non ci sono materie prime, siamo in difficoltà anche nel trovare collaboratori, dobbiamo pensare alla formazione. I dati per noi sono positivi abbiamo comunque dei segnali che ci permetteranno di andare avanti e pagare i debiti contratti in questi due anni".

E Modenatur?

"Credo che abbia fatto un salto di qualità: tengono i contatti con l’estero, partecipano a tutte le fiere, affrontano tutte le politiche turistiche del territorio. È un punto di riferimento per la città: il consorzio, con la sua esperienza ventennale, è decollato. Poi con il gemellaggio con Bologna, è cresciuto ancora di più, va molto bene. Modenatur ha dato un valore aggiunto alla città, che pur non essendo paragonabile a Firenze o Roma, sta facendo salti mortali. E lo vediamo in tutti gli eventi del 2022. Ci fa piacere e ci onora".

Quali, tra le esperienze offerte, vanno per la maggiore?

"Sicuramente i motori, avendo noi importanti case automobilistiche di livello internazionale. E poi la gastronomia, siamo leader anche lì. Siamo una piccola città ma abbiamo davvero oro che altri ci possono invidiare. Noi siamo presenti in tutte le città e case automobilistiche, e quando scatta l’evento, è una soddisfazione".

Sofia Silingardi