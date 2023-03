"In città troppo trasporto privato Più autobus per ridurre il traffico"

"Modena è una città che da molti anni punta esclusivamente sul trasporto privato, senza finanziare tutte le altre mobilità alternative: è una delle città dell’Emilia Romagna con il più alto indice di numero di veicoli per abitante. Per non parlare dell’impatto devastante che questo ha per l’ambiente, per la nostra salute, per la nostra sicurezza, dato l’impressionante numero di morti e feriti per il traffico, e per la qualità della vita in generale. È una situazione insostenibile che richiede decisioni coraggiose per il futuro, a partire dalla prossima legislatura e dalla scelta che i modenesi faranno per il nuovo sindaco".

Questi i principali problemi esposti da Claudio Tonelli e Andrea De Pietri di Modena Volta Pagina, che hanno condotto una ricerca basata sui dati di motorizzazione delle città emiliane, sull’offerta del trasporto pubblico locale e sul numero dei passeggeri in ogni città. Dati che vedono Modena come una delle città emiliane con il numero più alto di automobili per abitante. "È molto semplice: un modo per ridurre il traffico degli autoveicoli privati è fornire alla domanda di mobilità una risposta alternativa, cioè un trasporto pubblico locale di qualità, rapido, frequente e con percorsi strategici. I dati evidenziano un’intuizione banale: se girano più autobus, girano meno macchine". Così è infatti a Bologna, dove ci sono "54 auto ogni 100 abitanti, mentre Modena, la seconda tra le peggiori, ne ha 67 e, non a caso, ha un sistema di trasporto pubblico deficitario. Una coincidenza? No, perché vi è una correlazione statistica tra gli autobus e le macchine".

Secondo Modena Volta Pagina poi, più autobus significano più gente che li usa. "Le città che fanno girare pochi autobus sono quelle che li hanno anche più vuoti. Se fai girare molti autobus, invece, la gente li prende. Parma e, specialmente, Bologna forniscono ai loro cittadini un’abbondante offerta di Tpl e i cittadini evidentemente apprezzano. Che Modena sia agli ultimi posti nelle graduatorie la dice lunga sul fatto che il trasporto pubblico da noi non sia considerato dal piano comunale della mobilità".

Per Tonelli e De Pietri, "occorre una visione di lungo termine. Reggio sta realizzando la linea di tram veloce, Bologna ha chiesto e ottenuto finanziamenti Pnrr (Modena no) per 3 linee tranviarie ad alta frequenza, che ridurranno del 30% il traffico privato e i gas di scarico. Nel piano di Modena la riduzione del traffico privato prevista nell’arco di dieci anni è dell’1%. Di fatto, niente".

D’altra parte non sono previsti significativi investimenti né sul trasporto pubblico né sulla ciclabilità. Il progetto per il rilancio del Tpl a Modena a distanza di un anno e due mesi, da quando è nelle mani del Comune, non è stato ancora presentato pubblicamente. Il tema della mobilità è cruciale per la qualità della vita e l’attrattività della città. Non è più accettabile, la prossima amministrazione ha questo mandato".

Sofia Silingardi