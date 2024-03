In coma dopo il pestaggio: condannato il terzo imputato

Modena, 1 marzo 2024 – Un 25enne originario della Guinea, e ad oggi irreperibile, è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per il brutale pestaggio avvenuto nel 2016 vicino alla polisportiva di Saliceta San Giuliano a seguito del quale un 33enne, oggi 40enne, finì in coma riportando gravi conseguenze fisiche ad oggi ancora evidenti. Precedentemente altri due dei giovani coinvolti avevano patteggiato 4 anni e 3 anni ed otto mesi. Assolto da accuse minori un quarto imputato. Come sottolineato dall’avvocato della vittima, l’uomo, oggi 40enne, ha riportato a seguito dell’aggressione problemi fisici in costante peggioramento. Il pestaggio era scattato, pare, per un complimento rivolto dalla vittima ad una ragazza. Le indagini erano state condotte dai carabinieri.