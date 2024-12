In Consiglio Muià fa l’uncinetto: "Patriarcato, la mia battaglia"

Sfogliare il giornale, compulsare il cellulare, scarabocchiare disegnini sul foglio e... ora ancora dedicarsi all’uncinetto. È fisiologico che nelle sedute fiume dei Consigli comunali, l’ultima è durata quasi 5 ore, i protagonisti per sfinimento da dibattito possano cercare diversivi. A Fiorano la consigliera Giulia Muià – 24 anni, del gruppo Attiva Fiorano, neo laureata e adesso collaboratrice per i progetti presso AESS a Modena – ha introdotto una variante: un gomitolo rosa per l’uncinetto. L’insolita attività in Consiglio è stata notata, così come è stata rilevata la maglietta che Muià indossava. La scritta ‘Fuck the patri**arcato’, diffuso in ambienti femministi è simbolo della prevaricazione maschile. "Era un momento di pausa – spiega Muià – non c’era assolutamente nulla di provocatorio nel mio gesto, l’uncinetto è un’attività che ho cominciato da poco, mi rilassa e tra l’altro avevo da preparare delle cose per l’iniziativa di sabato a Casa Corsini sulla violenza di genere. Ho cercato di ottimizzare i tempi, ma l’ho fatto non durante lo svolgimento della seduta, solo nei momenti di pausa".

La consigliera stava intrecciando "i porta chiave-capezzolo che avremmo dovuto regalare nella serata del 30 novembre". L’iniziativa di Casa Corsini, molto partecipata, si intitolava ‘Liber3 di essere – aspetti psicosociali della violenza’. Sulla t-shirt indossata con la scritta Fuck, Muià spiega che "si tratta di una maglietta che ritengo sia importante indossare in occasioni informali e anche istituzionali. E se qualcuno ti attacca mentre fai l’uncinetto, con la maglietta che nei fatti dice alle donne che siano libere e autonome, vuol dire che quella maglietta ha ancora senso purtroppo".

Gianpaolo Annese