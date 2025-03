In Coppa il Medolla trova la Falk. Oggi si giocheranno quattro anticipi

La FalkGalileo è la rivale del Medolla nella semifinale di Coppa di Prima di mercoledì 2 aprile alle 20,30 (campo Valli di Reggio), l’altra sfida è Cotignola-Spes Borgotrebbia, la finale è domenica 13 aprile. Si svolgeranno invece stamattina i sorteggi delle semifinali (mercoledì 2) del tabellone regionale di Coppa di Seconda in cui oltre al Piumazzo sono rimaste in corsa Marignanese, Crevalcore e Celtic Cavriago. Oggi. Alle 15 si giocano 4 anticipi: in Seconda "F" San Paolo-Villadoro, in Seconda "G" Solarese-Rivara, in Terza "A" Bortolotti-La Veloce e in terza "B" Cortilese-Cognentese. Domani. In serie D (nuovo orario alle 15) la Cittadella gioca sul campo del Lentigione: Gori non ha Tesa, Fontana, Sala (stiramento) e lo squalificato Mandelli, rientra Manzotti, in attacco torna Formato dal 1’, in mediana Mora e Bertani si giocano una maglia, nei reggiani out Nava e Mordini. Domani (nuovo orario alle 15,30) quart’ultima di Eccellenza: il Terre di Castelli uscito dai playoff (ko Gozzi, Tzvetkov, Ben Driss, Nait e Scarlata) non può sbagliare col Salsomaggiore nella lotta salvezza il Formigine (ko Savino, Carrera e Operato) gioca sul campo della capolista Correggese (out Bassoli), mentre il Castelfranco va ad Agazzano.