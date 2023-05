In crescita l’utenza

1

PASSEGGERI

A Modena i passeggeri sono stati 27.511.175 (+25,8% sul 2021), a Reggio Emilia 21.638.646 (+19,5%) e a Piacenza 14.216.633 (+16,5%).

2

RICAVI

I ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti - attestati a 26,7 milioni di euro - mostrano una ripresa rispetto al 2021 (+18%), ma risultano ancora inferiori di oltre il 15% rispetto al 2019.

3

INVESTIMENTI

Nel 2022 Seta ha effettuato investimenti complessivi per quasi 25 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’acquisto e l’immissione in servizio di 70 nuovi mezzi (23 per Modena)