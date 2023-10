In diecimila a San Felice al Villaggio Fantozzi

Sono arrivati da tutta Italia e anche dalla Germania per assistere al ‘Villaggio Fantozzi’ che si è tenuto domenica a San Felice. In tutto sono state 10mila le persone che hanno assistito allo spettacolo per le vie del centro per vivere un’esperienza che solo i film di Fantozzi erano in grado di regalare. Duecento i fotografi accreditati. Un successo ‘mostruoso’, per usare un aggettivo caro al ragioniere, ma inaspettato anche se l’evento preannunciava grandi numeri. "Non ci aspettavamo così tante persone – spiega il direttore artistico Roberto Gatti –. Sto ricevendo tante mail e messaggi di apprezzamento. Sono arrivati da tutta Italia per vedere lo spettacolo, una decina di comparse anche in pullman da Monaco di Baviera che si sono organizzati con gli abiti bianchi per partecipare alla scena del paradiso. In pratica li ho ‘vestiti’ da lontano. Sono contento che l’evento abbia messo tutti d’accordo. In 15 volontari abbiamo fatto un lavoro immane per curare i diversi aspetti di ‘Villaggio Fantozzi’. Se non fossi in pensione, non avrei potuto dedicargli tanto tempo". Nonostante l’enorme successo, non ci sarà una seconda edizione, ma con il regista dell’evento Paolo Galassi si sta lavorando ad un docufilm che racconterà ‘Villaggio Fantozzi’. "Il trailer verrà presentato a dicembre in occasione della premiazione del vincitore del concorso fotografico collegato all’evento – spiega Gatti". Che non ci sarà una seconda edizione lo confermano anche Federico Mazzoli ideatore del progetto ed Elettra Carrozzino, assessore alla Cultura del Comune di San Felice. "Siamo soddisfatti del successo – spiegano – ma si è stato un unicum difficile da replicare che ha richiesto molto impegno". Intanto, in questi giorni verranno aperti i totem dove con un’offerta si poteva ricevere un volantino con una frase di Fantozzi. Il ricavato sarà devoluto al Teatro di Lugo di Romagna (Ravenna), colpito a maggio dall’alluvione.

Angiolina Gozzi