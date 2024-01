In diecimila al Music Festival di Sestola

Si è concluso con la serata del primo gennaio - dopo quattro appuntamenti consecutivi - il grande ‘Cim1 Music Festival’, che ha fatto ballare il palazzetto dello sport di Sestola nei giorni a ridosso di Capodanno, tra luci e ombre dovute alla carenza di neve nel corso delle festività. Tanti gli ospiti a brillare sul palco: in primis Bob Sinclar, tra i più grandi dj di tutti i tempi, e il trapper Sfera Ebbasta, oltre ad Emis Killa, a Boro, a ‘Il Pagante’ e ai produttori Merk & Kremont. Insieme ad un primo bilancio dal termine di un evento dalla portata eccezionale, per gli organizzatori questa è un’occasione per anticipare alcune riflessioni in vista delle edizioni future. A parlare è l’imprenditore Alessandro Ananìa della ditta Cim1 Music Festival, che ha in concessione l’evento di Capodanno al palazzetto fino al 2027: "E’ stato difficile portare artisti del calibro di Sfera Ebbasta e Bob Sinclar, cercando di far crescere Sestola nonostante altre difficoltà legate al turismo, come la mancanza della neve - nota Anania -. A 10 anni dalla prima edizione, l’intenzione di rimanere qui c’è tuttora ed è concreta, ma ci piacerebbe avere l’occasione di dialogare maggiormente con il Comune e le attività per far sì che tutto possa crescere ulteriormente".

Il festival - nel corso di 4 serate, dal 29 dicembre al 1 gennaio - ha visto in totale la partecipazione di oltre 9mila persone: numeri importanti, sebbene non ai livelli dell’edizione record del 2019.

"Siamo comunque molto soddisfatti della buona riuscita dell’evento e dell’organizzazione, con tre serate su quattro che hanno visto la presenza di 3mila persone – prosegue Ananìa –. La nostra idea è chiara ed è di continuare nel percorso assieme a Sestola, dove credo tutte le attività commerciali e ricettive abbiano beneficiato del festival. Tuttavia, già nei prossimi giorni ci piacerebbe sederci ad un tavolo assieme ad istituzioni, albergatori, commercianti e forze dell’ordine per cercare di trovare una quadra comune, continuando a far vivere il paese anche nonostante possa mancare la neve. Quest’anno per Sestola abbiamo fatto qualcosa di unico e irripetibile, costruendo il Capodanno ad alta quota più importante a livello nazionale. Per continuare a crescere, però, abbiamo bisogno di un appoggio più concreto da parte di tutti".

Riccardo Pugliese