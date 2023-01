In duemila per l’addio a Jordan "Un ’gigante buono’ amico di tutti"

Il rombo dei motori, tra cui una Ferrari e una piccola esibizione con le auto davanti al bar che era solito frequentare. La musica rap ‘lanciata’ a tutto volume, per le strade di San Damaso ma anche champagne e centinaia di fiori e palloncini a forma di cuore. Hanno voluto ricordarlo con tutto ciò che amava ieri pomeriggio gli amici di Jordan De Barre, il 19enne morto in un terribile incidente la sera dell’epifania nella zona industriale di Modena Est. Ieri, ai funerali nella chiesa di Collegara, a San Damaso c’erano oltre duemila persone: parenti e amici arrivati da tutta Italia per dimostrare la propria vicinanza e affetto alla famiglia del giovane. Per facilitare l’afflusso delle auto e dei tantissimi presenti la polizia locale ha chiuso le strade d’accesso alla parrocchia e sul posto, per questioni di ordine pubblico sono arrivati anche i carabinieri oltre agli agenti della penitenziaria che hanno scortato al funerale alcuni familiari ristretti in carcere. All’esterno della chiesa erano parcheggiate 4 audi e c’erano tantissime foto di Jordan che lo ritraevano nei momenti più belli, quando era ancora un bambino e, ad esempio, alle cene con i tanti amici di San Damaso. C’erano poi tantissime ceste di fiori colorati, palloncini bianchi e rossi, che sono stati ‘liberati’ al termine della cerimonia funebre. Il corteo, intorno alle 14.30 ha attraversato la frazione con una gigantografia di Jordan. Il feretro è poi stato portato in chiesa dagli amici e dai parenti che indossavano magliette e felpe con il volto del giovane stampato sopra e la scritta: ’Jordan, il gigante buono’. "Lo conoscevo da che era bambino – racconta il parroco, Don Domenico – veniva qua per il dopo scuola a fare i compiti. Era un ragazzino spericolato ma sempre educato, simpatico. Frequentava tanti ragazzi di San Damaso, con cui si trovava nel pomeriggio di fronte alla parrocchia". L’arrivo del feretro è stato accompagnato sulle note di: ‘I will Survive’ di Gloria Gaynor e accolto davanti alla chiesa con un lungo applauso. Il parroco, durante l’omelia, ha fatto presente come quello di ieri sia stato un evento raro, che ha unito Sinti e Gagi, (ovvero coloro che non appartengono ai sinti) poiché – ha spiegato Don Domenico – Jordan era amico di tutti.

"Era un bravo ragazzo, un gigante buono e sono arrivati da tutta Italia per dargli l’ultimo saluto", racconta uno zio. Due amiche di sempre, Marika e Aurora Minichino spiegano in lacrime come il 19enne fosse "un ragazzo molto speciale; era generoso e se avevi bisogno bastava uno squillo che era pronto a tutto per aiutarti. Era disponibile per tutti – sottolineano – ma era anche sempre pronto a festeggiare. Passavamo l’estate a casa, nella sua piscina a divertirci. San Damaso non sarà più come prima senza di lui; senza di lui non c’era divertimento. Era il nostro gigante buono : sei andato via lasciando un vuoto immenso dentro di noi, San Damaso è vuota senza di te".

All'uscita dalla chiesa il feretro bianco è stato accolto nuovamente da un lungo applauso, dal lancio di palloncini in cielo ma, in segno di rispetto è stato anche innaffiato dagli schizzi di Champagne, stappato in suo onore. La salma è stata poi tumulata nel vicino cimitero, nella cappella della famiglia de Barre. Per accogliere il feretro l’esterno del cimitero è stato cosparso di un tappeto di fiori colorati per ricordare che Jordan era così: ‘colorato’, allegro, pieno di vita.

Valentina Reggiani