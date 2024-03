In duemila per l’ultimo saluto a Marco Frabetti

Un fiume immenso di circa 2.000 persone ha voluto assistere al funerale di Marco Frabetti, il giovane quattordicenne di San Possidonio deceduto per una grave malattia fulminante il 14 marzo scorso. "Ricordo quando ci fu da scegliere il nome per te che la mamma – ha letto con la voce spezzata dal dolore la sorella Chiara, matricola universitaria a Verona, al termine delle cerimonia religiosa – diceva che Marco era adatto per un ragazzo buono, gentile ed intelligente". E così lo hanno ricordato tanti. "Eravamo amici da 12 anni – ha confidato Cristian – ed eravamo tutti i giorni assieme io e lui. Quando se ne è andato ho pensato che la vita è ingiusta, perché lui era veramente una persona speciale e aveva un cuore d’oro". Tra quella folla su tutti si distinguevano nelle loro tute le decine di calciatori delle giovanili della Polisportiva Possidiese, capitanati dal loro presidente Andrea Prandini.

"Ora non sei più con noi al campetto – ha pronunciato una giovane calciatrice della Possidiese a nome di tutti – ma sempre sarai nei nostri cuori e nei nostri pensieri e sempre ti porteremo con noi. Ti vogliamo bene. Ci mancherai fratellino. Sei stato un leone". Presenti anche rappresentanze di altre società giovanili provenienti da Mirandola, Cavezzo, Rovereto di Novi, Finale, conosciute da Marco durante tornei e campionati di calcio. E c’erano le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Tecnico Galilei di Mirandola, cui era iscritto il giovane.

"Sono certa che la tua assenza – ha ricordato una compagna di classe a nome di tutti – si farà sentire. Nonostante ciò, ricordati che tutti noi ti amiamo. Avrai sempre un posto speciale nel nostro cuore". L’impressione per questa scomparsa, arrivata improvvisa dopo pochi giorni dalla scoperta del "male", e per la quale l’amministrazione comunale ha voluto dichiarare il lutto cittadino, è stata tanta ed il dolore era scolpito su ognuno dei volti delle tante madri, padri, nonni e giovani che sono accorsi al Palazzurro, il luogo più capiente di questa comunità, preferito per la celebrazione del rito funebre, in quanto si temeva che la chiesa parrocchiale provvisoria eretta dopo il sisma del 2012, potesse risultare troppo piccola per contenere la commozione ed il terremoto di sentimenti suscitati dalla morte di Marco.

Presenti anche il sindaco Carlo Casari e il vice sindaco Giulio Fregni, oltre al suo insegnante di religione al Galilei, che ha celebrato insieme al parroco di San Possidonio Padre Sebastiano. La morte di Marco ha scosso veramente tutti e San Possidonio ieri mattina era una città spettrale, deserta. Ed ora si pensa negli ambienti frequentati a come ricordare l’impronta lasciata nella vita di ognuno da Marco, un’impronta che "brillerà per sempre", come scritto su uno dei palloncini fatti salire al cielo all’uscita dal Palazzurro, prima che la salma sul carro funebre, seguita da un corteo infinito di occhi lucidi e piangenti, raggiungesse il locale cimitero.

L’amministrazione ha affidato ad una commissione la decisione di intitolare a Marco una delle strutture della ricostruzione. La Polisportiva Possidiese, invece, ha già chiesto di organizzare un memorial alla federazione, mentre dalla scuola i compagni hanno annunciato: "metteremo il suo nome e cognome e dei fiori sul banco occupato da Marco e appenderemo la maglia dell’Inter ad un muro della classe con i nostri nomi".

Alberto Greco