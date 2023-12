In Duomo l’icona del rock E i Quadri della Filarmonica

Il Natale si avvicina e, nel segno della pace e dell’impegno sociale, sabato 9 farà tappa in Duomo il tour acustico di Patti Smith (nella foto), un dialogo fra canzoni e fotografie con la ‘sacerdotessa del rock’: parte dei ricavi verrà destinata a un orfanotrofio di Betlemme. Il pianista franco - canadese Louis Lortie sarà ospite del concerto della Filarmonica del teatro Comunale di Modena, diretta da Hirofumi Yoshida, giovedì 7 al ‘Pavarotti Freni’: l’orchestra (che proporrà anche i "Quadri di un’esposizione" di Musorgskij nella versione di Ravel) eseguirà con lui il Concerto in la minore op. 16 di Grieg. Di grande talento è anche il pianista Yuanfan Yang che domenica 10 sarà protagonista al Comunale di Carpi con un programma ispirato all’Acqua. Sempre domenica nella chiesa di Gesù Redentore, il Modena Organ Festival ci accoglierà "In dulci jubilo" con Davide Zanasi all’organo e Francesco Gibellini alla tromba, mentre alla chiesa del Voto suoneranno Doralice Minghetti, ocarina e clavicembalo, e Giuseppe Monari, organo e clavicembalo. Sarà invece l’orchestra Mutinae Plectri, con il pianista Lucio Diegoli e le voci del tenore Roberto Brugioni e del basso Marco Bernabei, a riscaldare il Concerto di Natale di sabato 9 alla chiesa del Seminario di Finale. E al teatro di Carpi venerdì 8 i Muffins nel musical "We wish you a Muffins Christmas".

s.m.