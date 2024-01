In fiamme l’officina del Golf Country Club

Spaventoso incendio ieri mattina all’interno dell’area del sedime del Modena Golf Country Club di Colombaro. Per cause probabilmente di natura accidentale, infatti, intorno alle 9 le fiamme sono divampate all’interno di un’officina di manutenzione di macchine agricole di pertinenza appunto del noto Golf Country Club.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri da Vignola e da Modena, con l’autobotte. L’imminente intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente ma l’incendio ha comunque distrutto alcuni mezzi agricoli situati all’interno dell’officina e il solaio della struttura.

A quel punto, sono quindi scattati gli accertamenti per capire cosa abbia originato il rogo ma, da una prima ricostruzione, sembra che le cause siano di natura accidentali, probabilmente di natura elettrica. A ogni modo, saranno ovviamente effettuate ulteriori verifiche al fine di confermare l’ipotesi accidentale delle fiamme.

L’incendio non ha comunque precluso l’attività del club, che è rimasta pienamente operativa. Insomma, attimi di grande spavento, dove il denso fumo nero ha invaso per qualche minuto il cielo e per questo si è generato un certo allarme nella zona: fortunatamente, in breve tempo, i pompieri sono appunto riusciti a domare le fiamme.

Nel dettaglio, la parte della struttura interessata risulta ovviamente inagibile e i mezzi agricoli, tra cui un trattore sono andati completamente distrutti. All’interno dell’officina potrebbe essersi generato un corto circuito ma gli operatori si sono resi subito conto di quanto stava avvenendo, facendo scattare l’allarme.

Valentina Reggiani