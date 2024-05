In fiamme un magazzino di materiali edili. Vigili del fuoco in azione per contenere i danni Incendio in fabbricato per materiali edili a Fiorano: vigili del fuoco intervenuti per spegnimento fiamme. Danneggiati solaio e impianto elettrico, locali inagibili. Carabinieri e Enel sul posto per verifiche. Danneggi non ancora quantificati.