In Florida un dipinto per ’svelare’ Fra’ Bonaventura

In prestito dal Museo civico di Modena alla Florida per una mostra che, a partire da un ritratto che ne fece il Guercino (in esposizione), fa luce sul bolognese Fra’ Bonaventura Bisi (1601-1659), tra le figure più enigmatiche ed eccentriche del Barocco italiano. Il dipinto San Girolamo in preghiera di Lucio Massari – che di Bonaventura fu maestro – è infatti tra le oltre 40 opere in esposizione al Ringling Museum of Art di Sarasota, dal 14 ottobre al 7 gennaio, dopo essere stato restaurato su finanziamento dello stesso museo americano, tra i più ricchi di opere barocche negli Stati Uniti. ’Guercino’s ‘Friar with a Gold Earring’: Fra Bonaventura Bisi, painter and art dealer’ è la mostra che intende omaggiare la figura poliedrica e misconosciuta del frate bolognese, allo stesso tempo pittore, incisore e mercante d’arte.