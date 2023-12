"In futuro manutenzione della viabilità e scuole più sicure"

Costituire la guida strategica e operativa dell’Ente in coerenza con il quadro normativo, con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale, programmando gli obiettivi settoriali in materia di opere pubbliche, personale, patrimonio, oltre ad essere presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. E’ quanto definito dal Documento unico di Programmazione della Provincia di Modena per il triennio 2024 – 2026, approvato con otto voti favorevoli, tre contrari e un astenuto, dal consiglio provinciale in cui è stata indicata la linea programmatica per i prossimi anni dell’Ente.

In particolare, il documento ha definito gli ambiti di azione su cui la Provincia lavorerà nei prossimi anni, attraverso le linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia di Modena che si concentrano su sei indirizzi strategici, tra cui "La nuova Provincia" ovvero il supporto tecnico amministrativo ai Comuni, la trasparenza, l’innovazione tecnologica, l’ efficienza e la semplificazione, e ancora "La Mobilità", lavorando su strade e ponti sicuri, completando le grandi infrastrutture, la fluidità del traffico, la mobilità dolce e il trasporto pubblico locale e come terzo indirizzo "Istruzione e scuole" attraverso la programmazione della rete scolastica, la gestione dell’edilizia scolastica e il diritto allo studio. Per il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "con l’approvazione del Dup, il primo dal mio insediamento alla guida dell’Ente, vogliamo consolidare il ruolo della Provincia nella comunità modenese, sia come riferimento per i Comuni e le altre istituzioni, sia nei confronti dei cittadini, fornendo servizi di qualità. Pur consapevoli della necessità di ampliare la nostra pianta organica per far fronte ai bisogni del territorio, siamo consapevoli del grande lavoro che ci attende, oltre che di quello svolto. Grazie al Pnrr abbiamo avviato un grande piano di miglioramento strutturale ed efficientamento degli edifici scolastici e da anni siamo impegnati in un grande piano di manutenzione dei ponti e della nostra rete viaria. Oggi – conclude Braglia – tracciamo la rotta per i prossimi anni, certi che tutti insieme, ce la faremo". Le altre azioni programmatiche del Dup riguardano "La Pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell’ambiente" attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale, la cura e il rispetto del territorio, la sostenibilità ambientale e la polizia provinciale, mentre con l’indirizzo "Attrattività del territorio" si intende valorizzare le eccellenze con la promozione turistica, la riqualificazione dell’Appennino lo sviluppo economico e la promozione culturale della raccolta d’arte della Provincia. Infine con le "Pari opportunità" la Provincia lavorerà su politiche di genere, contrasto alla discriminazione sul lavoro, contrasto e prevenzione della violenza sulle donne, e tutela dei minori. Il Dup precede l’approvazione del bilancio di previsione 2024, che avverrà entro l’anno.