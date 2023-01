"In giunta? No grazie Noi guardiamo oltre"

"Un’alleanza può avere senso solo se si discute di una programmazione a lungo termine. Alle condizioni attuali, pare che il sindaco Alberto Bellelli guardi più alla sua dimensione personale, post mandato; noi non siamo interessati ad entrare a fare parte di un qualcosa che ha già il suo programma definito, senza continuità con il prossimo quinquennio dal 2024 in poi, una sorta di ‘stampella’. Potevano esserci elementi di dialogo interessanti, ma in questo modo la cosa non ci riguarda". Sergio Vascotto, presidente della lista civica Carpi Futura, interviene in merito alla manifestata volontà del primo cittadino di ampliare la maggioranza ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra.

"Non è nostra intenzione partecipare alla fase finale del mandato di Bellelli, in un’ottica di gestione strumentale del potere – spiega Vascotto –. Siamo una lista civica, non ideologica, e come tale valutiamo le proposte avanzate caso per caso. Abbiamo espresso il parere favorevole al Pd su alcune questioni (lettera inviata al Ministro degli Interni per il potenziamento del Commissariato di Pubblica sicurezza; approvazione del Pug; risanamento del ‘Biscione’), così come alla Lega per l’acquisto della Dorando Pietri. Ciò che ci guida è il bene della città, a prescindere da ogni ideologia". A fronte della posizione di Giorgio Verrini, referente locale di Azione, che ha accolto positivamente "l’apertura proposta dal sindaco ai fini del governo della città in quest’anno e mezzo prima delle elezioni", definendola "una buona occasione di visibilità e l’opportunità di fare qualcosa a livello politico e non solo propagandistico, nonché l’inizio di una collaborazione per gestire in modo autorevole le amministrative del 2024", Vascotto ribadisce che "la questione è relativa alla costruzione di una posizione politica, che va ben oltre la partizione di un assessorato. Certo può essere interessante per fare esperienza, ma noi come lista civica guardiamo oltre".

E in questa ottica il Terzo Polo, che riunisce l’elettorato di centro, "dovrebbe guardare nella stessa direzione. Il nostro obiettivo – spiega Vascotto – è quello di trovare una quadra tra Carpi Futura, Azione e Italia Viva, per fare una proposta di centro coerente con una lista unica".

Maria Silvia Cabri