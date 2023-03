"In Israele inaugurato il parco in onore dei giusti di Nonantola"

Inaugurato ieri a Rosh HaAyin, dal sindaco Shalom Ben Moshe e dal Vicesindaco di Nonantola Enrico Piccinini, un Parco intitolato alla comunità di Nonantola. Nella delegazione Clelia Reggiani, nipote di don Arrigo Beccari, Stefano Moreali nipote di Giuseppe Moreali e l’assessore Tiziana Baccolini; inoltre l’ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti. Dopo l’anticipazione del sindaco Shalom Ben Moshe in visita a Nonantola, con una delegazione di Rosh HaAyin, il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ieri mattina, nella città israeliana è stato inaugurato, alla presenza delle autorità locali e di una delegazione di Nonantola, tra cui il vicesindaco Enrico Piccinini, un parco, un imponente monumento dell’artista Raphael Hatuka e una lapide che ricorda alle "generazioni la storia del salvataggio dei bambini di Villa Emma". Una toccante cerimonia cui hanno partecipato numerose persone, tra cui Tal Shneider figlia di Kurtzvi Shneider, Amira figlia di Nelly Schlesinger e Yael Hayut Goldberg figlia di Giaccobo Goldberg, tre dei 76 Ragazzi "salvati" di Villa Emma; Yael anche in questa occasione ha voluto sottolineare che oggi grazie ai nonantolani "siamo in 32: Giaccobo, figli nipoti e bisnipoti". "Un atto di eroismo - ha rimarcato il sindaco di Rosh HaAyin - per il quale i cittadini di Nonantola meritavano un giusto riconoscimento, considerato che "Un intero paese, guidato da Padre don Arrigo Beccari e dal medico dott. Giuseppe Moreali, si è mobilitato per salvare decine di bambini ebrei impotenti, dalle mani dei nazisti. Nell’ebraismo si dice che chi salva un’anima è come se salvasse un mondo intero. E sono davvero felice di scoprire che tutti i bambini salvati hanno messo su famiglia e molti di loro mantengono i contatti con la comunità nonantolana". Prima che il Covid ritardasse l’inaugurazione il primo cittadino aveva incaricato i dirigenti scolastici della città, dove studiano oltre 19.000 alunni, di parlare ai giovani dell’atto eroico dei cittadini di Nonantola.

Gian Luigi Casalgrandi