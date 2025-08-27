In lacrime per Alex: "Un ragazzo speciale"

"Siamo sconvolti. La comunità di Valsamoggia si stringe intorno alla famiglia di Alex colpita da un dolore indicibile". Così ieri mattina la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, con la voce rotta dalla commozione, ha commentato la notizia della morte di Alex Boriello, il 21enne residente a Bazzano morto nel pomeriggio di lunedì a seguito di un incidente avvenuto poco dopo le 17 nella frazione di Brodano a Vignola. Il ragazzo, figlio unico, dipendente della Rcm, azienda metalmeccanica di Monteveglio, in sella alla sua Yamaha stava percorrendo la via in direzione di Spilamberto quando, per cause che sono al vaglio della Polizia locale Terre dei castelli, si è schiantato contro un furgone guidato da un cinquantenne italiano, che andava in direzione opposta.

Nello scontro il giovanissimo centauro ha riportato ferite gravissime, tali da comportarne il decesso quasi immediato.

L’incidente è avvenuto all’altezza del parcheggio del Bricolin. A seguito dello schianto la moto è finita al lato della strada.

Sul posto sono subito accorse decine di persone che hanno allertato i soccorsi.

In pochi minuti sono arrivate ambulanze e auto medica ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Il personale del soccorso, appena arrivato sul luogo dello schianto, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma tutto è stato vano e i sanitari, dopo avere fatto tutto il possibile, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’uomo alla guida del furgone di spedizioni, sotto choc per quanto accaduto, è risultato negativo all’alcol test.

Tutti elementi che sono al vaglio degli inquirenti che anche ieri mattina sono tornati sul luogo dell’incidente per raccogliere elementi utili alle indagini che dovranno stabilire la dinamica precisa e stabilire le responsabilità dell’accaduto in un tratto di strada non nuovo ad incidenti, l’ultimo mortale solo due anni fa. Intanto tutta la comunità di Bazzano esprime il dolore e la vicinanza ai genitori. Così anche i colleghi di lavoro che conoscevano la passione di Alex per le due ruote, ma anche "la sua correttezza e il suo rispetto per le regole del codice della strada". "Sono senza parole, non si possono trovare espressioni adeguate per descrivere quello che è successo e per manifestare ai genitori tutto l’affetto e la prossimità che la comunità locale prova di fronte a questo lutto, a questa morte che lascia tutti raggelati" aggiunge la sindaca Zanna.