In memoria del pilota Il busto di Tazio Nuvolari torna al parco Ferrari

Inaugurazione ieri del monumento dedicato a Tazio Nuvolari, realizzato dal maestro d’arte e socio Panathlon Club Modena Alessandro Rasponi, al Parco Ferrari con la presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dell’assessore del Comune di Modena Andrea Bosi, del presidente del Panathlon Club Modena Maria Carafoli oltre a soci e membri del consiglio direttivo Panathlon, del presidente dell’Aci Modena Vincenzo Credi e di parecchi appassionati in rappresentanza dei club automobilistici modenesi.

L’opera dedicata a Nuvolari va a sostituirne una analoga, trafugata negli anni scorsi assieme ad altre cinque, tutte facenti parte del gruppo di busti dedicati ai miti della storia dei motori e realizzati dallo stesso Rasponi, per abbellire quello che oggi è il più esteso dei parchi cittadini, ma che in passato è stata la sede dell’Aerautodromo di Modena, alla cui inaugurazione lo stesso Nuvolari partecipò come ospite nel 1950. L’opera, interamente sostenuta dal Panathlon Club Modena, rientra in un’operazione a sostegno della storia automobilistica della capitale dei motori e della Motor Valley stessa. Tazio Nuvolari è stato una leggenda dell’automobilismo della prima metà del ‘900: cominciò con le moto, vincendo il campionato italiano nel 1924 e nel 1926, poi passò alle quattro ruote vincendo ogni tipo di corsa con una capacità di guida e un’audacia tali da conquistarsi il soprannome di "Campionissimo". La vita del "mantovano volante" è però legata a Modena e per certi versi ne è stato anche ambasciatore per aver portato alla vittoria vetture Ferrari e Maserati. Infatti Nuvolari fu il pilota di punta di Enzo Ferrari nel 1930 nella neonata scuderia del cavallino rampante, ma passò, a seguito di una lite col Drake, alla Maserati nel 1933 ottenendo straordinarie vittorie.

Durante l’inaugurazione, grazie alla collaborazione fra il Club Motori di Modena e l’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche "Tazio Nuvolari", a fianco del busto dedicato al campionissimo è stata esposta la sua ultima vettura posseduta, una bellissima Fiat 1400. Infine la presidente Carafoli ha anche ribadito la disponibilità del Panathlon a collaborare per il ripristino anche degli altri busti trafugati, in una doverosa operazione di memoria sportiva, oltre che di senso civico.

Giampaolo Grimaldi