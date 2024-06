In memoria di Alessandra Pederzoli: "Ho aperto il cassetto dei ricordi"

C’è un cuore sulla copertina. Anzi, ce ne sono due affiancati e un terzo è lassù, un po’ più in alto. Ma potrebbero essere mille. Cuori rossi, forti e squillanti. Il rosso era il colore che Alessandra amava di più, il colore della passione, dell’amore, di una fede ardente come un fuoco. "Alessandra ha rafforzato le quattro stanze del cuore, dando forza alla vita", dice commosso Gian Carlo Muzzarelli che per un decennio (e fino a pochi giorni fa) è stato sindaco di Modena. Domani sarà un anno da quando Alessandra Pederzoli, sua moglie, è volata via a 48 anni d’età: ci ha lasciato troppo presto, dopo aver affrontato la malattia con la stessa forza che ha saputo comunicare a tutti, anche sui social, fino all’ultimo giorno. "Ma sono convinto che nessuno si congeda o viene congedato, se rimane dentro le camere del nostro cuore", scrive Muzzarelli ne "L’amore moltiplica", il libro (edito da Artioli) in cui ha voluto raccogliere parole, pensieri e riflessioni di anni difficili ma anche preziosi, per conservare "la memoria del cuore e quella della penna".

Sono sprazzi di vita, gioie, nostalgie, affetti che Gian Carlo ha annotato via via su foglietti, attraverso gli anni, magari dopo aver accompagnato Alessandra a una visita medica, oppure in qualche notte complicata. "Li avevo tutti chiusi in una scatola", racconta. Ma ha sentito che fosse arrivato il momento giusto per aprire il cassetto: "Avevo promesso ad Alessandra che lo avrei fatto per Emma, nostra figlia, come ricordo e come testimonianza". Ed è stato così. "Ho deciso di slegare le parole dalla gola", scrive l’ex sindaco che si è anche tolto di dosso qualche corazza: dalle pagine di questo toccante memoir, infatti, affiora un Muzzarelli assai diverso dall’immagine di uomo duro con cui lo abbiamo conosciuto e forse giudicato in politica, un uomo che sa parlare e scrivere d’amore con dolcezza, confidenza, delicatezza e sensibilità, sempre pensando ad Alessandra che – annota in un breve componimento – "ha ridato vita alla mia vita. L’ha riempita di amore. Purezza d’animo e gioia di essere". Una donna, una mamma, una professionista (commercialista e docente universitaria) che ha saputo essere sempre "al volante della sua vita" contro ogni difficoltà, come lei stessa ha raccontato in un indimenticabile libro.

Nella sua raccolta – illustrata da tavole e foto di vari autori, fra cui Giuliano Della Casa e Beppe Zagaglia – Gian Carlo Muzzarelli passa in rassegna la sua vita e le persone che l’hanno abitata, la sua famiglia d’origine a Fanano, la sua carissima mamma (andata via quando lui aveva solo 17 anni), il suo amato babbo Renato, lo zio Delmo, "il combattente", anche lui un orso buono, e Paola, "la donna che mi ha fatto vivere con amore sentimenti, passioni e bella politica". Ognuno di loro ha lasciato tracce che si sono rafforzate via via: ecco perché l’amore non finisce quando una persona ci lascia, anzi "l’amore moltiplica". Muzzarelli unisce tutti i suoi affetti in un abbraccio: il primo figlio Daniele, la piccola Emma, luce di questi anni, e naturalmente Alessandra, "un angelo, una bellissima creatura che ha sfidato la malattia per dare forza alla vita con ricerca, conoscenza e gioco di squadra".

È un libro sincero, profondo, commovente. Muzzarelli lo conclude con "un messaggio personale ai modenesi": "Zemiàn di ieri e di oggi, grazie per l’esperienza che avete voluto caricarmi sulle spalle – scrive –. Ho preso il sacco e mi sono messo con voi, dentro la comunità, per operare solo per il bene comune". E in un post scriptum, nell’ultima pagina, si scusa già da adesso per quando arriverà la sua ora: "Non offendetevi se chiederò di essere sepolto a Fanano e non a San Cataldo, accanto agli altri sindaci. Ho bisogno di stare vicino a mia Madre. Ho vissuto poco con lei, l’ho vista poco e soprattutto l’ho vista soffrire. E là, oggi, c’è Alessandra".