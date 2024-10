In mensa arrivano le caraffe: "Così c’è meno plastica in tavola"

Il nuovo anno scolastico è incominciato a Fiorano Modenese con un taglio alla plastica nelle mense delle scuole, per una maggiore sostenibilità e attenzione all’ambiente. Gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie hanno trovato sulle loro tavole una caraffa di acqua anziché le singole bottigliette di plastica per accompagnare il pasto: acqua attinta dai rubinetti delle scuole, la stessa della casette dell’acqua del territorio. "Siamo andati direttamente nelle scuole a testare l’ottima qualità e il gusto dell’acqua, trovando i bambini entusiasti perché hanno capito l’importanza di salvaguardare il nostro pianeta e sono felici di poter contribuire con un semplice gesto quotidiano, che può sembrare di poco conto e invece ha un enorme impatto", spiega l’assessore alla Scuola, Monica Lusetti, che ha visitato le scuole fioranesi insieme all’assessore all’ambiente Luca Busani, ad avviso del quale la manovra porterà importanti benefici in termini di consumo di plastica. Sempre nell’ottica della riduzione di rifiuti, eliminati anche gli involucri in plastica che avvolgevano ogni singolo panino, oggi consegnati in sacchetti di carta e distribuiti ai bambini. Circa 3 le tonnellate di plastica che verranno risparmiate. "L’iniziativa – ha detto Busani - rientra nell’azione complessiva che l’Amministrazione fioranese vuole portare avanti nella direzione della sostenibilità e salvaguardia ambientale: non dimentichiamo che nei primi 6 mesi dell’anno la raccolta differenziata a Fiorano ha superato l’86%, ed è quindi sopra al target fissato dall’UE".

