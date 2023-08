In mostra gli scatti di Graziosi

Sarà visitabile fino all’8 settembre prossimo, nella suggestiva cornice del borgo medievale di Savignano, la mostra organizzata da Anna Maria Bacchelli dell’associazione Ponte Alto – Giuseppe Graziosi che propone una selezione di 40 fotografie provenienti dal Fondo fotografico Giuseppe Graziosi di Modena. Le immagini, riportate su supporti rigidi, accompagnano il visitatore lungo un breve percorso e illustrano prevalentemente aspetti della vita contadina nei primi anni del secolo scorso. Lo sfondo delle immagini è quello della campagna savignanese e i protagonisti di questo racconto per immagini sono i genitori, i fratelli e le sorelle dell’artista, nato da un’umile famiglia di contadini, ripresi nel duro lavoro dei campi, nelle occupazioni domestiche o nei momenti di riposo intorno al focolare nell’intimità della casa. Queste istantanee sono servite a Graziosi anche come "raccolta di appunti" e sono state poi tradotte in pitture, incisioni e sculture, ma al di là dell’aspetto tecnico ciò che emerge è il rapporto che Graziosi intende conservare con questo mondo, anche quando il lavoro lo porta a vivere lontano. Queste foto sono le testimonianza affettuosa dell’amore di Graziosi per il suo paese.

