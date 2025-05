In moto contro un camiom. Grave un centauro di 48 anni

E’ stato portato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara e ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata l’uomo di 48 anni, A.M.R. di origine dominicana, che ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Erano da poco passate le 13.30 quando, a Tabina di Magreta, in via Don Franchini, all’altezza della Corte degli Ulivi, nel territorio comunale di Formigine, il 48enne a bordo della sua motocicletta si è schiantato contro un camion all’incrocio con strada Corletto. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento, ma l’impatto tra i due mezzi è stato molto violento.

Secondo le prime ricostruzioni, il camion, proveniente da Magreta, stava percorrendo via Don Franchini quando ha svoltato a sinistra per entrare nel cortile della sua azienda e pare che la moto, proveniente dalla stessa direzione di marcia, abbia tentato di effettuare un sorpasso: a quel punto però avrebbe colpito la parte posteriore laterale del mezzo pesante che stava effettuando la manovra.

Il motociclista è finito a terra, impattando rovinosamente al suolo. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso e la Polizia locale di Formigine che ha effettuato i necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità, dato che via Don Franchini è rimasta chiusa a lungo chiusa al traffico, tra l’incrocio con strada Corletto e l’abitato di Tabina.

