In moto contro un’auto, grave un 19enne

Sono critiche le condizioni del ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto intorno alle 20 di giovedì sera in un grave incidente a Montale. Il giovane motociclista stava percorrendo la via Vandelli, sulla Nuova Estense, in sella alla sua due ruote quando, all’improvviso, all’altezza di via Gigli, a poca distanza dall’Eco Villaggio, si è schiantato lateralmente contro un’auto che stava iniziando una svolta verso sinistra.

Lo scontro è stato violentissimo e il giovane, che procedeva in direzione Modena, è finito con la sua moto Ktm rovinosamente sull’asfalto, volando nell’altro lato della carreggiata. Pare che nella caduta il 19enne sia finito anche contro una seconda auto che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Subito è scattato l’allarme e la prima persona a prestare soccorso al ragazzo ferito sarebbe stata una dottoressa che stava transitando in quel momento sulla via Vandelli, insieme ad altri automobilisti che si sono fermati subito per bloccare le auto in transito e soccorrere il giovane, riverso sull’asfalto.

Sul posto sono quindi poi intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza. Il 19enne, residente a Sassuolo è stato poi stabilizzato sul posto dagli operatori, intubato e poi trasportato d’urgenza a sirene spiegate all’ospedale di Baggiovara dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva: la prognosi è riservata.

Purtroppo il 19enne ha riportato traumi molto gravi nello schianto. Illesa la conducente della Mini, sotto choc per l’accaduto. L’urto è stato laterale: la moto si è schiantata contro la vettura mentre la stessa era appunto impegnata nella svolta. La dinamica è comunque in mano agli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, intervenuti poco dopo sul posto. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere ai sanitari di operare e, successivamente, agli agenti di effettuare i necessari rilievi tecnici.

Valentina Reggiani