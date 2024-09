In moto senza patente e con la figlia: multato

L’operazione con cui la Polizia Locale di Formigine, a Colombaro, ha fermato l’autista di una motocicletta, risultata non assicurata né revisionata, a bordo della quale c’era anche la figlia scoprendolo privo di patente (Non serve, ha detto il centauro ai vigili) perché mai conseguita, infliggendogli 6mila euro di multa e sequestrandogli il mezzo, è solo l’oda lunga. Già nel weekend, infatti, le Polizie Locali dei Comuni del distretto ceramico hanno intensificato i controlli, dando corso ad una maxioperazione – oltre alla Polizia Locale formiginese, coinvolte quelle di Sassuolo e Fiorano, per 17 agenti impegnati in totale – che ha visto gli agenti controllare, anche con etilometro e unità cinofila antidroga, circa 200 autovetture. Tre i posti di blocco organizzati a ridosso della Pedemontana, una decina le sanzioni comminate, buona parte delle quali, oltre la metà, per guida in stato di ebbrezza, le altre per mancata revisione e per mancato possesso dei documenti di guida. "C’è bassa consapevolezza, in alcune persone, circa l’importanza delle regole finalizzate alla sicurezza sulle strade", il commento della Comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami, che sottolinea quanto sia importante il lavoro delle Polizie Locali rispetto alle attività "di pattugliamento e controllo, oltre che in quelle di incontro, sensibilizzazione e partecipazione nei confronti della cittadinanza". Resta tema caldo, quello della sicurezza stradale, e caldissimo quello attinente la necessità di trasmettere le consapevolezze del caso anche nei confronti dei soggetti più refrattari a regole che si tradurrebbero nell’ovvia, ma nemmeno troppo stante inciviltà e ignoranza diffuse, fruizione sicura delle strade da parte di chiunque. Proprio in questa ottica, in occasione della maxioperazione andata in scena nel weekend, presso i posti di blocco erano infatti presenti anche delegati dell’Associazione Italiana Famigliari Vittime della Strada, sulla sicurezza stradale ‘preventiva’ è impegnata, da anni, sul territorio.