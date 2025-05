In moto si scontra con un’auto. Grave un centauro di 37 anni

E’ stato caricato e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna il 37enne, A.M., che ieri sera è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale, lungo via Traversa san Giorgio a Santa Croce di Carpi. Erano da poco passate le 19 quando, per cause in corso di aggiornamento, il 37enne, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato con una macchina Volkswagen Golf nera, condotta da un uomo di 80 anni, a livello dell’incrocio don via Bollitora. Un impatto violento con la parte destra dell’autovettura che ha terminato la sua corsa nel canale laterale alla strada. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, la polizia locale e gli agenti dell’infortunistica della polizia locale che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e a regolare la viabilità, visto che la strada è stata chiusa al traffico.

Mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i due mezzi, i sanitari hanno stabilizzato il centauro in attesa di caricarlo sull’elisoccorso in direzione Bologna. Le tante persone che, quotidianamente, passeggiano lungo la ‘strada della salute’ hanno d’improvviso sentito un forte boato e rumore di lamiere, come affermano alcuni testimoni: purtroppo via Traversa San Giorgio è tristemente ‘nota’ per i vari incidenti che si sono verificati, alcuni anche mortali. Nello stesso incrocio che va visto coinvolte ieri sera la macchina e la moto, nell’ottobre del 2019 ha perso tragicamente la vita il pedone Kamel Jellali, mentre attraversava la strada.

Poco più avanti, a livello dell’attraversamento della strada, da via Bersana a via Bassa, il 1° settembre 2022, la 20enne carpigiana Alessandra Arletti è morta dopo essere stata travolta da un Suv lungo via Traversa San Giorgio, mentre passeggiava con il fidanzato. Morti che hanno fortemente colpito la comunità: da tempo, infatti, in tanti lamentano la velocità con cui la strada viene percorsa dai mezzi.

Dopo la tragica morte della giovane Alessandra, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Mario Arturo Ascari, subito dopo la sua elezione a inizio settembre 2022, ha posto una condizione per l’apertura del Parco di Santa Croce: "Prima di aprire il nuovo Parco, occorre garantirne l’accesso in sicurezza".

E così è stato. Il sottopasso a breve sarà inaugurato e dopo la fine dei lavori sulla strada, a inizio febbraio scorso, via Traversa San Giorgio è stata riaperta al traffico.

Maria Silvia Cabri