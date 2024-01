In oltre cento chilometri il divieto è già in vigore. Ma arriverà in altre zone

A Modena si contano già oltre 120 chilometri di strade comunali in cui è in vigore il limite dei 30 chilometri orari, ma senza provvedimenti generalizzati: i divieti, infatti, sono previsti sulla base delle specifiche situazioni delle strade, sulla tipologia dei quartieri, sulla presenza di particolari attività o servizi pubblici che richiedono un’attenzione maggiore alla sicurezza. L’area più estesa è quella del centro storico, più di 20 chilometri tutti già zona 30 da diversi anni. Il modello, poi, si è esteso in diversi quartieri della città e il processo ha trovato un ulteriore spinta con l’approvazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) che ha proprio l’obiettivo di puntare progressivamente alla "città 30" entro il 2030. Sono già zone 30 da tempo le frazioni di Cognento e San Damaso, mentre un po’ su tutto il territorio cittadino sono stati realizzati vie o tratti con velocità massima a 30 chilometri all’ora, ad esempio l’area di via Barchetta e limitrofe, Tre Olmi, il reticolo tra via Cassiani e Canaletto sud, alcune vie nel centro abitato di Albareto, alcune in zona Nonantolana, l’area subito a nord del centro storico in direzione stazione ferroviaria e il reticolo adiacente al Museo Enzo Ferrari. E ancora la zona di via Della Valle, via Emilio Po, san Faustino, il reticolo adiacente il Palasport, via Curtatona, stradello Romano e alcune strade adiacenti, alcune vie a sud di via Vignolese, le aree residenziali di via Gemona, Pelloni, Massolo, del Luzzo, Marinetti, Pescia, chiesa Saliceta San Giuliano, il comparto adiacente al Parco Amendola tra via Fratelli Rosselli e via Giardini, l’area Peep Salvo D’Acquisto, strada Curtatona e diverse vie a Baggiovara. Tra le ultime realizzate anche Torrenova e la nuova area residenziale di Vaciglio. Questi provvedimenti sono anche la risposta alle numerose istanze in merito che arrivano dai cittadini che chiedono più sicurezza.

Per essere zona 30, infatti, non basta il cartello stradale ma anche un assetto della viabilità che favorisca il traffico automobilistico con queste caratteristiche, piste ciclabile organizzate in modo efficiente e un assetto urbanistico adeguato. Negli ultimi mesi sono stati completati gli interventi in via Santi, di via De’ Gavasseti e si sta ultimando anche la realizzazione della zona 30 a Cittanova, nell’ambito dei lavori che hanno consentito nelle scorse settimane l’apertura del quarto braccio della rotatoria. Si sta ultimando la progettazione di altre quattro zone 30, finanziate nell’ambito del progetto Bike to work, che verranno realizzate entro il 2024. Le zone interessate sono: Sacca-Ovest, Forlì, Corni-Cattaneo, e Cannizzaro.