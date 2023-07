"In pericolo molti posti di lavoro Servono fondi e azioni concrete"

Di fronte ad una situazione per le pere che non si sa come definire e per la quale la Regione aveva anche istituito con propria legge il "Distretto delle pere", in difesa di questa eccellenza territoriale tanti si stanno mobilitando in suo favore. A partire da Coldiretti.

"Noi – conferma Marco Zanni, direttore Coldiretti - abbiamo chiesto l’applicazione della 102 per le produzioni frutticole e servono aiuti anche per i lavoratori".

Ma anche la politica sollecita interventi a tutti i livelli. "È evidente – fa sapere Antonio Platis, capogruppo Forza Italia in Provincia (nella foto) – che la situazione è drammatica e senza precedenti. Il raccolto in molte aziende è praticamente nullo e la crisi coinvolgerà inevitabilmente anche l’industria conserviera di trasformazione che abitualmente garantiva svariati posti di lavoro stagionali".

Non è finita qui. Come sottolineato, "è necessario – prosegue Platis – far comprendere, proprio ora che l’Europa ha annunciato l’integrazione dei fondi, come i benefici della legge 29.marzo 2004 n. 102 (finanziamenti ad hoc al settore agricolo) debbano essere estesi non solo alla Romagna ma anche alle realtà modenesi colpite e danneggiate. Il 10 luglio su richiesta della nostra consigliera regionale Valentina Castaldini sarà convocato in Commissione l’assessore regionale Alessio Mammì per capire le azioni messe in campo fino ad ora e quelle da implementare con urgenza".

Sull’argomento aiuti non è mancato poi anche l’intervento dell’esponente di Alternativa Popolare Alberto Bosi secondo il quale "servono subito aiuti concreti". Ma non solo. Come sottolineato, "è chiaro che la situazione generale del comparto agricolo è drammatica – prosegue – e richiede interventi immediati, fornendo alla aziende aiuti concreti e agevolazioni economiche e fiscali, da parte di tutti: dalle amministrazioni locali fino all’Unione Europea, passando per Regioni e Governo".

Alberto Greco