In piazza Martiri le specialità dello Street Food

Per la prima volta farà tappa a Carpi l’International Street Food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, ‘il re dello street food’, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Lapam Confartigianato Carpi e con il patrocinio del Comune. La 29ª (su 150) tappa del tour, giunto all’VIII edizione, si svolgerà in piazza Martiri, da sabato a lunedì, con tante specialità: arrosticini, hamburger di Scottona e di Angus, club sandwich, kurtos ungheresi, cucina argentina, bombette pugliesi di Petriglia, gnocco fritto, paella, cucina di Grecia, Brasile, Messico, pasta mantecata, fritti romani, pesce fritto, panini con il polpo, pulled pork, polpette di Porca Polpetta, caciocavallo impiccato, cibo venezuelano gluten free, puccia Pontina, fritture di Don Fritto. "Con soddisfazione siamo riusciti a organizzare anche a Carpi una tappa dell’International Street Food – commenta Riccardo Cavicchioli, presedente Lapam -. Come associazione abbiamo fortemente voluto questa iniziativa perché pensiamo che sia proprio da eventi importanti come questo che passi la valorizzazione di Carpi, anche e soprattutto in una ottica di promozione del territorio".

m.s.c.